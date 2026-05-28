Buenos Días Perú

28/05/2026

Paro agrario en Piura: suspenden salidas de buses y se registra aumento de precios en mercados

Comerciantes y amas de casa expresaron su preocupación por el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, que podría agravarse con el paso de los días.



El paro agrario que se registra en el norte del país, que ya lleva tres días, comienza a afectar el transporte local y interprovincial; asimismo, se registra desabastecimiento de alimentos en varios centros de abastos.

Por la seguridad de los pasajeros, decenas están varados; las distintas empresas de transporte interprovincial suspendieron la salida de ómnibus por los bloqueos en varios tramos de la Panamericana Norte.

DESABASTECIMIENTO

La protesta también comenzó a afectar a las familias, pues, por los bloqueos, ya no llegan los camiones con verduras, frutas y productos de primera necesidad, provocando el alza de precios en los mercados.

Comerciantes y amas de casa expresaron su preocupación por el desabastecimiento, que podría agravarse con el paso de los días; indicaron que algunos productos incluso duplicaron y hasta triplicaron su valor.


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