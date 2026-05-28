Paro agrario en Piura: suspenden salidas de buses y se registra aumento de precios en mercados

El paro agrario que se registra en el norte del país, que ya lleva tres días, comienza a afectar el transporte local y interprovincial; asimismo, se registra desabastecimiento de alimentos en varios centros de abastos.

Por la seguridad de los pasajeros, decenas están varados; las distintas empresas de transporte interprovincial suspendieron la salida de ómnibus por los bloqueos en varios tramos de la Panamericana Norte.

DESABASTECIMIENTO

La protesta también comenzó a afectar a las familias, pues, por los bloqueos, ya no llegan los camiones con verduras, frutas y productos de primera necesidad, provocando el alza de precios en los mercados.

Comerciantes y amas de casa expresaron su preocupación por el desabastecimiento, que podría agravarse con el paso de los días; indicaron que algunos productos incluso duplicaron y hasta triplicaron su valor.