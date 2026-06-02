Descontrol de menores de edad en Trujillo: asisten a las denominadas fiestas “Proyecto X”

Al parecer, Trujillo no solo enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana, sino que ahora otro problema preocupa a la población: decenas de menores de edad han sido captados en las descontroladas fiestas conocidas como “Proyecto X”, eventos que ya han dejado sus primeras víctimas.

¿QUÉ SON LAS FIESTAS “PROYECTO X”?

Este tipo de eventos son promovidos a través de redes sociales bajo la supuesta temática de cumpleaños; sin embargo, todo formaría parte de un engaño, ya que durante estas reuniones los adolescentes habrían consumido bebidas alcohólicas e incluso drogas.

Producto de estas fiestas descontroladas, que vienen ganando cada vez más seguidores adolescentes en la región, un padre de familia encontró a su hija dentro de una de estas actividades. El hecho provocó su molestia y terminó agrediéndola en plena vía pública, ante la mirada de varios transeúntes.

ESPECIALISTA SE PRONUNCIA SOBRE CASOS DE VIOLENCIA

Desde los estudios de Buenos Días Perú, la abogada de familia Olenka Rodríguez lamentó el accionar del padre de la menor en Trujillo. Además, enfatizó que ningún acto de violencia debe justificarse. “No es forma de corregir. Los padres deben cuidar a sus hijos sin violencia”, señaló.

Finalmente, la especialista indicó que, ante cualquier tipo de agresión contra un menor de edad, las autoridades competentes, como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, deben actuar en favor de los agraviados, debido a que nadie tiene derecho a agredir a otra persona.