Lambayeque: al menos dos muertos y diez heridos deja choque entre miniván y tráiler

Según primeros informes, dos muertos y diez heridos de distinta consideración dejó el choque entre una miniván de transporte público y un tráiler, en el kilómetro 15 de la carretera Chiclayo–Ferreñafe, región Lambayeque.

Testigos refieren que la miniván, repleta de pasajeros, impactó contra el tráiler. El choque se produjo cuando ambas unidades circulaban por la transitada autopista. La fuerza de la colisión provocó severos daños en la miniván.

SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS

Equipos de emergencia acudieron al lugar para rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud de Ferreñafe y Chiclayo. Entre las víctimas mortales figura el menor L.G.M.Y., de apenas cinco años de edad.

Las autoridades policiales ya investigan el suceso para determinar responsabilidades del caso y esclarecer las circunstancias de este fatal accidente, que vuelve a poner en debate la seguridad en las carreteras de esta región.