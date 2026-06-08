Papa León XIV figuró en padrón electoral de Chiclayo durante la segunda vuelta

En medio de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el nombre de Robert Francis Prevost, conocido como el papa León XIV, apareció en el padrón electoral de la ciudad de Chiclayo. Su mesa de votación estaba asignada en la institución educativa Juan Tomis Stack.

La inclusión del pontífice en el padrón se debe a que cuenta con nacionalidad peruana desde 2015, lo que lo habilita para participar en los procesos electorales del país. Sin embargo, no acudió a votar, ya que el sufragio es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años.

La presencia de su nombre en el registro electoral despertó el interés de los chiclayanos, algunos de los cuales expresaron que les hubiera gustado verlo acudir a las urnas. Muchos aún lo consideran una figura cercana a la ciudad por su labor como obispo de Chiclayo.

Cabe recordar que en mayo de 2025 el papa León XIV actualizó su Documento Nacional de Identidad (DNI) desde el Vaticano, como parte de la campaña “Identificación sin Fronteras”.