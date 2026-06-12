“La Toma de Lima”: manifestantes se estarían reuniendo en local de Juntos por el Perú de Huacho

A través de las redes sociales, un comunicado publicado anoche informaba a todos los simpatizantes de Juntos por el Perú de la ciudad de Huacho, que deseaban venir a la capital para sumarse a la marcha “La Toma de Lima”, deben acercarse al local partidario.

La reunión es en Prolongación Grau N.° 116, local del Comité Ejecutivo de Juntos por el Perú Huaura-Huacho; nuestro corresponsal en dicha ciudad buscó a los representantes del partido para una entrevista sobre el tema, pero no respondieron.

PREPARATIVOS PARA EL VIAJE

La primera salida de simpatizantes rumbo a Lima, según el comunicado, es esta tarde, a las 02: 00 p.m., pero en una visita este mediodía al local, nuestro corresponsal señala que no había nadie, estaba cerrado, no observó preparativos para el viaje.

La segunda salida es para mañana sábado a las 8 de la mañana, también desde el local partidario. Como se recuerda, el candidato Roberto Sánchez pidió a sus simpatizantes, mediante sus redes sociales, venir a Lima para sumarse a la movilización.