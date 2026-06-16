¿Por qué hace calor por las noches en invierno? Abraham Levy explica el fenómeno climático

Muchas personas han reportado una sensación de calor durante las noches, pese a que el país se encuentra a puertas del invierno. Esta situación ha llamado la atención de los ciudadanos, por lo que Abraham Levy explicó los motivos de este fenómeno y cuánto tiempo podría prolongarse.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el también conocido como el “Hombre del tiempo” aseguró que los termómetros continuarán en alza. Además, se refirió a la posible llegada de El Niño Costero al territorio nacional.

“Estamos con temperaturas extraordinarias. Hoy amanecimos con 22.5 °C. Lo normal es que en la tarde tengamos 20 °C. El nivel de calentamiento del mar corresponde también a lo que pronostica el ENFEN: un nivel de Niño Costero fuerte, y eso se va a quedar con nosotros predominantemente hasta febrero o marzo del próximo año. Las temperaturas van a estar inusualmente altas en la noche hasta algún momento del otoño del próximo año”, manifestó.

Costa afectada por escasez de productos marinos

Al ser consultado sobre la situación que atraviesan los pescadores, quienes enfrentan dificultades para ingresar al mar y recolectar productos marinos, Abraham Levy señaló que el problema continuará y que la costa será una de las zonas más afectadas.

“El problema que vemos en la pesca tiene una relación limitada con El Niño, porque oleajes anómalos solemos tener. A El Niño le van a echar la culpa de todo. No hay pesca de anchoveta en la costa norte y central. Toda la costa está afectada, pero la costa norte y central serán las que tendrán un riesgo mayor”, declaró el “Hombre del tiempo”.

Finalmente, Abraham Levy recordó el impacto del Fenómeno de El Niño de 2017, año en el que las autoridades se comprometieron a reconstruir las zonas afectadas. Sin embargo, advirtió que, casi una década después, muchas de esas promesas aún no se han concretado.