Invierno inusual y con calor: especialista advierte que podrían registrarse altas temperaturas

En medio de la celebración por el Día del Padre, el invierno inició oficialmente; sin embargo, la estación más fría del año llegó con un clima inusual y con altas temperaturas, por lo que decenas de familias aprovecharon para visitar las playas de Lima.

Ante esta situación, el gerente de Operaciones de Ambiental Andina, Jonathan Cárdenas, brindó detalles sobre lo ocurrido el último domingo 21 de junio y explicó qué podrían esperar los ciudadanos en las próximas semanas, situación que incluso podría extenderse hasta el 2027.

“Estamos empezando el invierno con 5 grados por encima de lo normal. El agua está caliente debido al Fenómeno de El Niño, específicamente al Niño Costero, que se está acoplando al Niño Global, y este calentamiento va a persistir (…) Vamos a tener un invierno cálido y seguramente seguiremos muy por encima de los valores normales de temperatura hasta el verano del próximo año”, mencionó el especialista.

COMERCIANTES Y AGRICULTORES AFECTADOS

De acuerdo con Jonathan Cárdenas, los comerciantes se han visto afectados por este cambio de clima, ya que habitualmente en esta temporada se incrementan las ventas de frazadas y prendas para el frío. De igual manera, los agricultores también se ven perjudicados, debido a que hay cultivos que necesitan temperaturas bajas para poder desarrollarse adecuadamente.

Finalmente, el especialista mencionó que Tumbes, Piura y Lambayeque serían las regiones más perjudicadas por el Fenómeno de El Niño debido a las constantes lluvias que podrían registrarse. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para diseñar planes de contingencia.