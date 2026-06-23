Río congelado en Puno: advierten que temperaturas bajarían hasta -20 °C

Mientras el invierno inicia en diversas zonas de la costa peruana, en otras regiones del país el frío viene golpeando con fuerza a la población. En Puno, los habitantes ya sienten los efectos de las bajas temperaturas, que incluso han llegado a congelar el río Laraqueri, en el distrito de Pichacani.

Esta zona es una de las más afectadas de la región, debido a que se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) Sin embargo, no sería la única, ya que otros puntos de gran altitud también enfrentan las consecuencias del intenso clima frío.

PRONÓSTICO PARA LOS SIGUIENTES DÍAS

De acuerdo con información del Senamhi, las temperaturas continuarán descendiendo en los próximos días. En algunas zonas de Puno, los termómetros podrían registrar valores entre -5 °C y -20 °C, situación que viene generando preocupación entre las autoridades.

Ante este escenario, personal del Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, especialmente al salir de sus viviendas, y a tomar medidas de prevención frente a posibles enfermedades respiratorias y otros males asociados al frío.

AUMENTA DEMANDA POR ROPA DE INVIERNO

Por otro lado, muchos comerciantes han manifestado que el aumento de ventas de ropa de invierno ha crecido en los últimos días, debido a la necesidad de la población de protegerse del frío durante esta temporada. "Los chuyos y guantes (lo que más se vende) es necesario porque bastante frío esta haciendo , (...) esta temporada más que todo se vende más", manifestó una vendedora de ropa.