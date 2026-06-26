Detonan explosivo frente a edificio residencial en Trujillo: ataque dejó daños materiales de consideración

Delincuentes detonaron anoche un artefacto explosivo frente a un edificio residencial ubicado en la urbanización El Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera. Según los vecinos, el ataque no dejó heridos ni fallecidos.

Pero hubo daños materiales de consideración en el edificio y viviendas cercanas, así como en vehículos estacionados cerca del lugar de la explosión, ocurrido en la calle Las Bugambilias, frente al parque Guillermo Ganoza.

INTENSOS OPERATIVOS

La onda expansiva provocó la destrucción de los vidrios de las ventanas y puertas interiores de varios departamentos, mientras que los autos terminaron con el parabrisas resquebrajado, la carrocería dañada y el capó levantado.

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional desplegaron intensos operativos en distintos sectores del distrito para intentar capturar a los responsables de este violento hecho, pero no hubo resultados positivos, informa RPP.