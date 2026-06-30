Iquitos: joven es asaltado por falsos mototaxistas tras dejar a su pareja en su vivienda

Un joven fue víctima de un violento asalto cuando dejaba a su pareja en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, en el distrito de Belén, en la ciudad de Iquitos.

De acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, varios sujetos descendieron de mototaxis lo amenazaron con armas de fuego, le arrebataron sus pertenencias y huyeron llevándose su motocicleta mientras su pareja observaba a un costado sin poder intervenir.

"Le han venido a quitar el vehículo amenazándolo con arma", señaló un testigo del hecho, quien agregó que "en manada, vienen en dos motocarros y los motocarros que andan a esa hora ya no tienen placa", describiendo la modalidad empleada por los delincuentes.

Reclamos de vecinos y autoridades

Parientes y vecinos exigieron a la Policía Nacional reforzar los operativos en la zona y acelerar las investigaciones para recuperar el vehículo y capturar a los responsables. "Ya ni en la casa podemos estar seguros. Nos están siguiendo, ya no se puede andar libremente", refirió el testigo, expresando la creciente preocupación de los residentes por la inseguridad en el distrito de Belén.

Mientras las autoridades revisan las imágenes de videovigilancia para identificar a los delincuentes, el joven se quedó sin su motocicleta y con el recuerdo de una despedida que terminó marcada por la violencia.