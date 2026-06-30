Decenas de aves marinas aparecen muertas en playas de Pisco y alertan impacto del calentamiento del mar

Las playas del litoral de Pisco presenciaron decenas de aves marinas muertas durante un monitoreo realizado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica y el Medio Ambiente (Acorema), generando preocupación entre especialistas y ambientalistas por el posible impacto del calentamiento del mar.

Los primeros reportes, indican que en varias de las aves encontradas presentaban signos evidentes de debilidad y desnutrición. Los especialistas señalan que la principal causa estaría relacionada con la escasez de alimento, producto del desplazamiento de especies marinas hacia zonas más frías.

De acuerdo con el biólogo Julio Reyes, coordinador del Área Costera Protegida de Acorema, el cambio en la temperatura del mar estaría afectando directamente la disponibilidad de anchoveta, uno de los principales recursos alimenticios para estas aves.

ESPECIALISTAS ADVIERTEN LAS CONSECUENCIAS

Los expertos sostienen que el alejamiento de la anchoveta, impulsado por las variaciones térmicas y los efectos del cambio climático, estaría rompiendo el equilibrio natural de la cadena alimenticia en el litoral peruano. “Las aves presentan un evidente estado de debilidad debido a la falta de alimento”, explicó Julio Reyes.

Mientras continúan los monitoreos en la zona, la aparición de aves muertas en Pisco se convierte en una nueva alerta ambiental sobre el impacto que las modificaciones en la temperatura del océano podrían generar en uno de los ecosistemas más importantes de la costa del país.