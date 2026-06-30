Pisco: cuatro pescadores desaparecen tras naufragio de embarcación

Cuatro pescadores permanecen desaparecidos tras el naufragio de la embarcación pesquera "Mi Ángel Guardián Nelly", que había zarpado desde el muelle del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, región Ica, para realizar faenas de pesca.

Según información preliminar, en la embarcación viajaban siete personas. Tres de ellas lograron sobrevivir, mientras que otras cuatro continúan desaparecidas. Uno de los sobrevivientes señaló que la nave habría presentado desperfectos cuando se encontraba en altamar. No obstante, indicó que los hechos ocurrieron de manera repentina y que no recuerda con precisión cómo se produjo el naufragio.

Tras conocerse el accidente, los propietarios de la embarcación y los familiares de los pescadores solicitaron el apoyo de las autoridades y de la comunidad pesquera para intensificar las labores de búsqueda. Las acciones de rescate se concentran en el tramo marítimo comprendido entre las provincias de Pisco y Marcona, donde se espera ubicar a los pescadores desaparecidos.