Lanzan ráfaga de disparos en billar de Chincha: dos personas fallecen

Un trágico hecho se produjo el último lunes en el barrio El Porvenir, en Chincha, cuando presuntos sicarios desataron una balacera en el billar Chalaquín, dejando a dos personas fallecidas y otras dos resultaron heridas.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de personas se encontraban en dicho local jugando cartas y billar, hasta que aparecieron dos sujetos cubiertos con cascos de motocicletas y dispararon cerca de 20 veces, provocando que los asistentes se tiren al piso y otros salgan corriendo.

Tras la ráfaga de disparos y acabar con sus víctimas, los dos presuntos sicarios abandonaron el local; mientras que los sobrevivientes intentaron esconderse y ponerse a salvo. El dueño del local y su hijo también quedaron heridos, por lo que fueron derivados a un centro de salud para su atención.

POSIBLE CASO DE AJUSTE DE CUENTAS

Hasta la escena del crimen llegó la policía y representantes del Ministerio Público a fin de iniciar las diligencias. Según el alcalde del Distrito de Grocio Prado, Hugo Pachas Moran, el local contaba con licencia de funcionamiento.

La policía continúa investigando el móvil del ataque, aunque la principal hipótesis es que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.