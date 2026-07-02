Escasez de anchoveta afecta a pelícanos en la costa de Pisco

Las playas de Pisco amanecieron con una escena desgarradora luego de que varios pelícanos aparecieran muertos a lo largo de la orilla. Esta problemática se ha convertido en una constante diaria que mantiene en alerta a las autoridades ecológicas.

Según las primeras hipótesis, la principal causa sería la escasez de alimento, situación que ha puesto en riesgo a estas aves marinas, muchas de las cuales llegan desde distintas zonas del litoral y que hoy se ven afectadas por el impacto del fenómeno de El Niño.

PROBLEMÁTICA CONSTANTE

Según lo indicado por el biólogo de Acorema Julio Reyes, esta situación se debe por las condiciones en las que se encuentra el mar. “La mortandad se debe a que están toseadas las aguas por el efecto del fenómeno del niño que está alejando el alimento disponible que principalmente es anchoveta para esta aves”, indicó.

Asimismo, las autoridades señalaron que se viene realizando un monitoreo diario con el fin de evaluar de manera constante las consecuencias de estos casos, los cuales han comenzado a afectar seriamente las costas de Pisco. “Hacemos el monitoreo diario, tratando de contabilizar, que especies les está afectando, pero principalmente las aves guaneras y pelícanos”, agregó.