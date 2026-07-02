Arequipa: sujeto finge su secuestro para obtener dinero de su familia

Dos hombres fueron detenidos en Arequipa tras descubrirse que un secuestro se trataba de una farsa. La investigación comenzó cuando Daniel Canahuire Mamani acudió a la comisaría de Andrés Avelino Cáceres para denunciar la desaparición de su hermano. Como evidencia presentó mensajes de WhatsApp en los que exigían S/ 6.500 por su rescate.

"Con el hermano del denunciante procedimos a desplazarnos a la avenida Dolores para poder detectar los movimientos extraños en ese lugar", señaló la Policía. Las labores de geolocalización condujeron a los agentes hasta un hostal, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde ubicaron la habitación desde la que se habrían originado los mensajes.

"Nosotros ingresamos al hotel y podemos intervenir a las dos personas, tanto a la presunta víctima como a su acompañante Javier Mauricio Vásquez Añamuro", señaló la policía. Además, los agentes encontraron S/ 500 en efectivo, monto que habría sido entregado como parte del supuesto rescate.

BUSCABA EL DINERO DE SU FAMILIA

Durante la intervención, el supuesto secuestrado confesó que todo había sido planificado para obtener dinero de su familia. Ambos fueron detenidos por el presunto delito de denuncia calumniosa y falso secuestro. Mientras tanto las investigaciones continúan para determinar si hubo más personas involucradas en el plan.