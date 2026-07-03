De víctima a agredido: ciudadano denuncia tortura policial en Puno

Familiares del agraviado acusan a efectivos policiales de abuso de autoridad y de intentar alterar el acta de intervención para justificar la agresión.

Un grave hecho ocurrió en la comisaría sectorial de la ciudad de Ayaviri, en la región de Puno, donde un abogado fue victima de agresión en el interior de la dependencia policial cuando acudió a presentar una denuncia.

La víctima, identificada como Danilo Gustavo Vargas Coya, llegó hasta la comisaría para denunciar que un vehículo, de manera imprudente, impactó contra su vivienda. Según indicó, el responsable se negaba a asumir los daños ocasionados.

Sin embargo, de acuerdo con su versión, los agentes policiales se negaron a recibir la denuncia, situación que generó malestar por la falta de atención y por no contar con las herramientas necesarias para formalizar el caso.

FUE ATACADO POR POLICÍAS

Tras la negativa de recibir la denuncia y ante las molestias y reclamos presentados por la víctima, uno de los efectivos policiales habría atacado a Danilo Gustavo Vargas Coya por la parte posterior, iniciando así la agresión, a la cual posteriormente se habrían sumado otros agentes de la comisaría.

La víctima terminó gravemente herida y con visibles lesiones en el rostro. Además, fue detenida durante tres días bajo el argumento de una supuesta resistencia a la autoridad, hecho que motivó a sus familiares a denunciar este presunto abuso policial.

CAMBIARON LA VERSIÓN

Por otro lado, tras la denuncia presentada por los familiares por la agresión, estos señalaron que los agentes policiales habrían intentado manipular el acta de intervención, consignando que la víctima ya había llegado a la comisaría con las heridas y en presunto estado de ebriedad.