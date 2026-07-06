Denuncian que pingüinos están en riesgo de extinción por fenómeno "El Niño"

Las islas e islotes del mar peruano han pasado de la población a la despoblación de la emblemática especie pingüino de Humboldt, ave marina habituada a aguas frías, pero que ante el calentamiento del mar por el Fenómeno El Niño se ven obligadas a la dispersión.

Un especialista en biología marina señaló que en diciembre de 2025 se observaba una cueva "bastante poblada, bastante densa con muchos pingüinos", mientras que en junio de 2026, la misma cueva se encontraba sin ejemplares, incluso con pichones abandonados.

El fenómeno climatológico ha llevado a los pingüinos de Humboldt al riesgo de extinción. "La población en el verano del 2025 se estimó en aproximadamente 5,500 individuos, en comparación a números históricos en las últimas dos décadas y media representa una disminución del 60%. Lo que no queremos es que baje a 0, eso representa la extinción", agregó el experto.

Término de Fenómeno El Niño

Para el experto, actualmente el humano no puede hacer mucho para rescatar a la especie, y que habría que esperar que el Fenómeno El Niño termine para darles las mejores condiciones para su nueva reproducción.

Impacto en otras especies

Pero no son los únicos animales en riesgo. Los pescadores de Chorrillos son testigos de la situación crítica para las especies marinas, ya que muchas especies ingresan a puestos de venta para comer pescados porque tienen hambre. "Nosotros cuando salimos a pescar vemos a animales muertos en todo el camino. Se mueren porque no hay alimentos, al no comer se debilitan y mueren", dijo un pescador.