Policía termina en estado crítico tras violento choque con camioneta en Puerto Maldonado

Un suboficial de la Policía Nacional resultó gravemente herido luego de que la motocicleta que conducía impactara violentamente contra una camioneta en una transitada vía, en Puerto Maldonado.

El agente policial fue identificado como Gonzalo Ríos Turpo, de 22 años, quien es integrante del Escuadrón Los Halcones de la Región Policial Madre de Dios y ahora se encuentra internado en estado crítico.

El accidente ocurrió cuando el efectivo policial se desplazaba por la carretera Interoceánica y, al llegar a la intersección con la calle Cusco, una camioneta particular le cerró el paso, provocando un violento choque que lo lanzó contra el pavimento.

Auxilio y testimonio de testigos

Testigos registraron los instantes posteriores al impacto y corrieron a auxiliarlo mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Una testigo del accidente señaló que "se ha escapado, a velocidad venía el carro", en referencia al vehículo con el que impactó.

Estado de salud y traslado

El suboficial sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa. Debido a su delicado estado, se evalúa su traslado en una ambulancia aérea a Lima para recibir atención especializada.