Iquitos: conductor presuntamente ebrio se mete a carril contrario y atropella a motociclista

Una joven resultó herida luego de que el conductor de un motocarro invadió su carril y chocó violentamente contra la motocicleta que conducía. El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a su centro de labores, en la avenida José Abelardo Quiñones, en Iquitos.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo cruza hacia el carril contrario e impacta de frente contra la motociclista, quien sale despedida por varios metros a causa de la fuerza del choque y el chofer se habría intentado dar a la fuga.

La víctima, identificada como Joselyn López Torres, denunció que el conductor, Mansur Upiachihua Ángel, presuntamente manejaba en estado de ebriedad. "Aproximadamente a las 5 de la tarde yo me encontraba regresando a mi centro laboral. Jamás me imaginé que una persona irresponsable se iba a cruzar de esa manera en mi camino", declaró la joven.

Lesiones y pedido de justicia

Producto del fuerte impacto, Joselyn sufrió múltiples lesiones. "Yo tengo varias contusiones en el cuerpo. Tengo policontusiones, tengo dos hematomas en la cabeza, tengo afectada parte de la pierna derecha y la cadera. Se me imposibilita poder caminar con normalidad", agregó la afectada. Indicó que los gastos de su atención médica vienen siendo asumidos por su familia y la empresa donde trabaja, sin apoyo alguno del responsable.

La agraviada exigió que el caso no quede impune y manifestó su preocupación por una eventual liberación del investigado. "Yo lo único que pido y deseo es hacer justicia porque la persona que me ha ocasionado el accidente es un reincidente, tiene comparecencia. Como una persona que ha cometido ya algún otro delito puede andar libre en la calle como si nada", aseveró.