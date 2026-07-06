Puerto Maldonado: detienen a policía por atropellar y matar a un hombre

Un hombre de 36 años falleció tras ser embestido por una camioneta que era conducida por un efectivo de la Policía Nacional. El hecho ocurrió durante la madrugada en el centro poblado El Triunfo, en Madre de Dios.

Gracias a una cámara de seguridad se observa el momento en que la camioneta cruza el puente Billinghurst, pierde el control y termina impactando con violencia contra una construcción rustica.

En el lugar se encontraba Wilder Hernández Guevara, un padre de familia que trabajaba como vigilante. Pese a ser trasladado al Hospital Santa Rosa; perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

EXAMEN DE DOSAJE ETÍLICO ARROJÓ POSITIVO

La Región Policial de Madre de Dios informó por medio de un comunicado que el suboficial Flavio César Yana Arapa fue detenido tras el accidente y confirmó que el examen de dosaje etílico arrojó resultado positivo en la prueba cualitativa. Además, señaló que las investigaciones continúan con participación del Ministerio Público.