Enfrentamiento entre estudiantes y la PNP deja heridos: jóvenes se atrincheran en campus

Una protesta estudiantil en la Universidad Nacional de Ucayali terminó en una jornada de enfrentamientos con la Policía Nacional, donde se lanzaron gases lacrimógenos y varios alumnos terminaron heridos.

Los estudiantes se reunieron para protestar contra la gestión del rector, sin embargo, la queja derivó en un enfrentamiento entre jóvenes y efectivos de la policía, tal como fue registrado en cámaras de seguridad.

PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN

La movilización fue convocada para exigir la destitución o renuncia del rector Edgardo Leoncio Braul Gomero, a quien se le cuestiona por un sector del alumnado debido a denuncias por presuntos actos de corrupción que son materia de investigación.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes corriendo entre nubes de gas lacrimógeno, mientras otros intentan auxiliar a sus compañeros. “Mi hija está dentro, me llamó diciendo que no puede respirar”, señaló una madre de familia.

En tanto, los estudiantes permanecen atrincherados dentro del campus y realizaron un llamado a los padres de familia y a las autoridades para que acudan a la universidad ante la situación que se vive en el lugar.

hasta el cierre de esta edición, ni la Universidad Nacional se Ucayali ni la Policía Nacional han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del enfrentamiento ni el número de personas afectadas, mientras el operativo policial continúa en los alrededores del campus.