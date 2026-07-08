Fenómeno El Niño: riesgo epidemiológico por 4 enfermedades debido al incremento de lluvias

El Fenómeno El Niño no solo trae lluvias, huaicos e inundaciones, también puede abrir la puerta a enfermedades peligrosas si no se actúa a tiempo. El calor y el agua acumulada pueden multiplicar al zancudo y los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya, no solo en las poblaciones del interior del país, sino también en la propia capital.

Pero no es el único peligro, cuando las lluvias mezclan desagües, basura y agua estancada, pueden aparecer males como diarreas e incluso cólera. Eliminar recipientes con agua, tapar tanques, consumir agua segura y acudir al médico ante fiebre o diarreas puede marcar la diferencia.

El Niño aún no golpea con fuerza, pero la prevención debe empezar ahora. Por eso, los hospitales y centros de salud deberán prepararse antes de la emergencia. La clave estará en reforzar personal, laboratorios y brigadas en zonas vulnerables.

Visita del Papa León XIV

Por otro lado, la organización de la eventual visita del papa León XIV al Perú avanzó con la llegada de la comisión del Vaticano a Chiclayo, integrada por 22 representantes de la Cancillería, la PCM, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y el Obispado. La delegación realiza un recorrido por distintos puntos de Lambayeque para evaluar las condiciones de los espacios que podrían ser parte de la agenda del Santo Padre.

Machu Picchu de fiesta

Asimismo, Machu Picchu celebra 19 años de ser reconocido como maravilla del mundo moderno. Un 7 de julio de 2007, la ciudadela inca fue elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno en una ceremonia en Lisboa, donde más de cien millones de votos fueron contabilizados para definir los nuevos siete monumentos mundiales.

Denuncias en colegio

Mientras que, padres de familia denunciaron que en el colegio Innova Schools se han producido tocamientos indebidos a los estudiantes. Una madre de familia denunció que su hijo fue agredido sexualmente dentro de la institución educativa y aseguró que la directora y la psicóloga sabían del hecho, pero no hicieron nada, por lo que pidió que directora sea retirada del cargo.