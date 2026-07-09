Fenómeno El Niño: Contraloría identifica 74 puntos críticos en ríos y quebradas de Piura

El fenómeno El Niño ya está generando estragos en el país y muchas personas sienten que no estamos listos para superar un evento como este. La Contraloría de la República informó que la región Piura deberá intervenir 74 puntos críticos en sus ríos para reducir el riesgo de inundaciones.

Además, a este panorama se suma la advertencia del Instituto Nacional de Defensa Civil, que identificó a 20 de los 65 distritos de Piura con un nivel de riesgo muy alto de inundaciones: “Tenemos alrededor de 50 puntos críticos, entre ellos el mismo río Piura. Es necesario tomar acciones, pero principalmente las zonas agrícolas donde hay más de 40 mil zonas bajo riesgo en caso de un desastre”, explicó el vocero de la Contraloría.

El presidente del Frente de Reconstrucción del Bajo Piura, Víctor Chunga, afirmó que no se ejecutaron acciones concretas para mitigar el impacto de un posible fenómeno El Niño: “si vienes de Piura hasta Catacaos no han limpiado nada”, aseguró.

70 % DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN RIESGO

El fenómeno El Niño también afectará la alimentación de las familias peruanas. La Convención Nacional del Agro Peruano advierte pérdidas millonarias y un fuerte impacto en pequeños productores, se estima que más de 9.3 millones de pequeños productores podrían ser afectados. Además, La alerta incluye alimentos de consumo masivo como el arroz y zonas clave para abastecer Lima y las demás regiones de la costa.

FENÓMENO EL NIÑO AFECTA LITORAL DE ILO: PELÍCANOS MUEREN DE HAMBRE

El evento climático afecta el ecosistema marino y ya está dejando estragos en el litoral, donde varias especies como pelícanos y lobos marinos mueren de hambre, pues las aguas calientes del fenómeno El Niño alejan especies como la anchoveta, lo que está ocasionando la muerte de varias especies.