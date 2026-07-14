¡Brutal golpiza! Hombre fue atacado salvajemente en resto bar de Catacaos

Un violento hecho se registró en un restobar ubicado en el distrito de Catacaos, donde un hombre fue brutalmente agredido con bancos y mesas del establecimiento.

Según las imágenes y testimonios recabados, el ataque habría sido perpetrado por siete sujetos, quienes acorralaron a la víctima y le propinaron una serie de golpes hasta dejarla tendida en el suelo, inconsciente y con múltiples heridas.

Tras ser auxiliado y trasladado a un centro de salud, los médicos determinaron que el hombre presentaba lesiones graves, por lo que tuvo que recibir 57 puntos de sutura en la cabeza debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la agresión.

LO DEJARON INCONSCIENTE

De acuerdo con los testigos, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba compartiendo y consumiendo bebidas junto a unas mujeres dentro del establecimiento. Sin embargo, de manera repentina, uno de los agresores se le acercó y lo arrastró hacia el lugar donde se encontraba el resto del grupo, dando inicio al violento ataque.

Durante la agresión, los sujetos utilizaron bancos y mesas de fierro para golpearlo, ocasionándole múltiples cortes y heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el cuello y la cabeza. La víctima terminó inconsciente debido a la brutalidad de los golpes, situación que ha generado indignación entre los vecinos de la zona.

LA VÍCTIMA SE PRONUNCIÓ

Por otro lado, la víctima se pronunció a través de un video luego de recibir atención médica, donde relató cómo ocurrieron los hechos y aseguró que fue agredida sin motivo alguno, donde indicó que el ataque le dejó diversas lesiones de consideración, las cuales continúan siendo evaluadas. “Me han atacado, me han cortado el cuello, me han fracturado el cráneo y me han dado ecografías, donde tengo fracturas y aun quieren ver cuanto es la profundidad”, indicó