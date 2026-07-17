Tensión en Ica: reportan seguidilla de sismos en tres días

Desde hace varios días se ha estado registrando varios sismos en Ica, lo cual ha llamado la atención, luego del fuerte terremoto que ocurrió en dicha zona en el 2007 y que dejó severos daños que aún este 2026 no han logrado restaurar.

Uno de los monumentos más emblemáticos de Ica es la catedral, sin embargo, pese a que han pasado 19 años, dicha construcción sigue inhabitable y existe la preocupación que esta edificación pueda derrumbarse en cualquier momento.

Según especialistas de Defensa Civil, los once sismos que se han registrado en tres días no han sido sentidos por la población por la profundidad de los mismos, pero igual se debe permanecer alertas y tomar precauciones, pues la zona no es ajena a los fuertes temblores.

PIURA: DETIENEN A PRESUNTO SICARIO DE ALCALDE DE 26 DE OCTUBRE

Los agentes del orden intervinieron a Fabricio Fiestas alias “Fabri”, sindicado como el presunto autor material del asesinato del alcalde del distrito 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre, crimen ocurrido el pasado 21 de mayo. La detención ocurrió en Talara.

LA LIBERTAD: DETONAN EXPLOSIVO Y CAUSA MUERTE DE GESTANTE

Lamentable accidente. Una mujer gestante perdió la vida y su pareja también quedó herida tras la detonación de un artefacto explosivo en La Libertad. Según información preliminar, ambos discutían cuando el hombre activo el artefacto explosivo que terminó causando la muerte de su pareja.

TRUJILLO: MAFIA CELEBRA A BALAZOS CAPTURA DE RIVAL

A balazos celebraron la captura de su rival. Los presuntos integrantes de la banda criminal “La Jauría”, dispararon al aire y lanzaron mensajes desafiantes a solo horas de la captura de alias “Andy”, sujeto que estaría implicado en los ataques contra la discoteca Monasterio y el bus de Armonía 10.