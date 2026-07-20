Huaura: menor fallece por bala perdida durante intervención policial

Un menor de edad de 8 años perdió la vida por una bala perdida durante una intervención policial en la provincia de Huaura, distrito de Huacho. Las imágenes muestran el altercado donde el menor miraba la discusión y forcejeo entre un agente policial y un hombre que terminó con el fallecimiento del niño, luego que una bala le cayera en la cabeza.

Durante la acalorada discusión, el agente sacó su arma y amedrentó al hombre, de pronto un disparo termina acabando con la vida del niño de 8 años. Hoy se realiza una audiencia donde se define la situación de los policías y las dos personas implicadas en este hecho, las que ahora están detenidas.

PIDEN QUE LOS POLICÍAS SEAN CASTIGADOS

La familia exige que los agentes policiales reciban el justo castigo: “a nuestro niño ya no lo vamos a tener, nadie nos lo va a regresar”, señalaron. El menor salió con su madre en una motocicleta, cuando una intervención de la policía provocó que uno de los efectivos sacara su arma y disparara, lo que habría provocado la muerte del menor.

El menor es recordado porque siempre era alegre y participaba en eventos y celebraciones, como un baile que iba a realizarse este viernes. Una madre de familia denunció con indignación que los policías quieren hacer pasar este caso como que un tercero o un accidente de tránsito fueron los causantes de este hecho.

Las madres de familia exigen justicia y piden que, “aunque sea” le den nueve meses de prisión preventiva al policía que disparó su arma. En tanto, exigen que se investigue este crimen.

COMAS: MOTOTAXISTAS ATACAN A SERENOS CON PALOS Y MACHETE

Las imágenes muestran a un grupo de mototaxistas que atacan a un grupo de fiscalizadores de Comas que son repelidos con piedras, palos y hasta amedrentando con machetes. Este grupo de mototaxistas informales usó la violencia para evitar ser intervenidos por las autoridades.