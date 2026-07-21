A seis días de búsqueda: continúan los trabajos de rescate de montañistas en el Huascarán

Bruno Chiappina, amigo de Alejandro Ugarte, uno de los montañistas desaparecidos, conversó con Buenos Días Perú sobre la situación en Áncash para los trabajos de rescate de Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Saúl Mendoza.

Comentó que están en comunicaciones con la Fuerza Aérea y empresas privadas y tienen información de que hay helicópteros que sí llegan a más de 5 mil metros de altura, pero el problema es el trámite, sin embargo, por el tiempo, les piden apoyo de manera humanitaria para agilizar las transacciones.

Añadió que los rescatistas de la zona que han sido contratados lograron llegar a las coordenadas donde habrían estado los montañistas, se presume que estarían refugiados en grietas o cuevas en la montaña.

Explicó que tienen los tres últimos puntos que transmitió Chicho desde su celular, pero que actualmente ya no tienen ninguna comunicación. Sin embargo, hay un audio donde Saúl anuncia que están perdidos y da algunas indicaciones pidiendo apoyo.

“CADA MINUTO NOS JUEGA EN CONTRA”

Chiappina señaló que cada vez están más cerca del punto donde estarían los montañistas, sin embargo, a seis días de la desaparición el tiempo ya está en su contra: “son seis días y el reloj va en contra. Que el estado no nos abandone, pido que nos den la mano con todos los recursos que tengan porque el reloj está en nuestra contra”.

Explicó que la zona donde están es complicada porque está a más de 6 mil metros de altura y además, es conocida por el mal tiempo, todo ello complica la llegada. Añadió que están usando mucha tecnología de drones para la visibilización, en tanto, añadió que se están sumando más rescatistas y voluntarios para buscar en los posibles lugares donde podrían estar.

TIENEN ESPERANZAS DE ENCONTRARLOS CON VIDA

Comentó que aún tienen esperanza que están con vida, por eso quieren trabajar con rapidez: “ellos están haciendo el mayor esfuerzo para sobrevivir, deben estar usando todos sus conocimientos para sobrevivir”, manifestó. Señaló que su hermana ha logrado ingresar al Whatsapp de Chicho donde envió coordenadas para que puedan ser rescatados. Añadió que no hay señales de que ellos estén muertos, más bien tienen la confianza que están vivos y por eso piden apoyo para poder rescatarlos pronto.