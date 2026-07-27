Tacna: feria gastronómica "Perú Mucho Gusto" reúne sabores de 25 regiones

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la ciudad de Tacna se convirtió en el epicentro gastronómico tras la inauguración de la feria "Perú Mucho Gusto 2026", realizada en el Parque Perú del distrito de Pocollay.

Desde las primeras horas del día, cientos de familias y turistas acudieron para degustar una variada oferta culinaria que abarca platillos representativos de la costa, sierra y selva, además de participar en talleres, espectáculos artísticos y exhibiciones dedicadas al café, cacao y artesanía.

​El evento, que estará abierto de manera gratuita hasta el 28 de julio entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., busca dinamizar la economía local mediante el impulso de sectores como el alojamiento, transporte y comercio. Esta edición reúne a 162 expositores de las 25 regiones del Perú y cuenta con tres nuevas zonas temáticas, reafirmando el valor cultural de la cocina nacional.

​Desfiles y danzas en Cañete

​Por su parte, la provincia de Cañete conmemoró los 205 años de la independencia nacional con un concurrido desfile cívico-militar al ritmo de bandas de música. La jornada contó con la participación de escoltas escolares, batallones, unidades de la Policía Nacional y la presentación de la sección canina, además de un simulacro de rescate realizado por el Escuadrón de Emergencia.

Aumentan precios de pasajes en terminal de Yerbateros

Caos en el terminal terrestre de Yerbateros. Miles de pasajeros denunciaron un incremento de hasta cinco veces en el costo de los pasajes hacia el centro del país con motivo del feriado largo. A la falta de buses y el malestar por boletos adquiridos que no figuraban en el sistema, se sumaron las aglomeraciones de usuarios que intentaron abordar las unidades sin éxito.

Carretera Central bloqueada por tercer día

​La Carretera Central a la altura de San Mateo y el distrito de Chicla se encuentra bloqueada, producto del desprendimiento del contenedor de un semirremolque sobre dos vehículos menores. El incidente dejó varios heridos y provocó una intensa congestión vehicular de varias horas, obligando a diversas empresas de transporte a suspender sus salidas.