¡Es oficial! Vaticano confirma visita de León XIV al Perú en noviembre

El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre como parte de una gira oficial por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Argentina. Durante su permanencia en el país, el sumo pontífice recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

La Santa Sede informó que el pontífice llegará al Perú luego de cumplir una agenda en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, entre el 6 y 8 de noviembre, y posteriormente visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

Esta noticia fue conocida a través de un comunicado oficial, donde se precisó que el programa detallado de actividades será anunciado en las próximas semanas, conforme se acerque la fecha de la visita.

CHICAYO SE PREPARA PARA RECIBIR AL PONTÍFICE

La región Lambayeque se viene preparando ya que la llegada tiene un significado especial, debido al estrecho vínculo que mantiene el papa León XIV con Chiclayo, ciudad donde desempeñó su labor pastoral durante más de ocho años antes de asumir el pontificado.

En la denominada "Ciudad de la Amistad", el papa es recordado con cariño como el "padre Robert", especialmente por su trabajo durante la pandemia de la COVID-19, cuando impulsó gestiones para garantizar el suministro de oxígeno a pacientes en estado crítico.

CELEBRACIÓN TRADICIONAL EN LAMBAYEQUE

La confirmación del viaje papal también coincide con la conmemoración de los 158 años de la Cruz de Motupe, una de las festividades religiosas más importantes del norte del país, una de las localidades que solía visitar constantemente la autoridad religiosa.

Por otro lado, las autoridades eclesiásticas, encabezadas por monseñor Edinson Farfán, ya iniciaron los preparativos para recibir al pontífice, mientras se espera que el Vaticano difunda en las próximas semanas el cronograma oficial de actividades que desarrollará durante su visita al Perú.