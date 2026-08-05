Roban más de S/2 mil y objetos de valor en restaurante de Arequipa: dueño sospecha de extrabajador

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes ingresó a un local que funciona como restaurante ubicado en el Cercado de la ciudad de Arequipa, para robar dinero en efectivo, entre otros objetos.

Los sujetos forzaron los candados de la reja principal para acceder al inmueble. Una vez adentro, utilizaron una linterna para inspeccionar el espacio y apoderarse de S/2 300 en efectivo de la caja registradora, además de un teléfono celular, un televisor y balones de gas.

Durante el atraco, uno de los implicados desvió la dirección de una de las cámaras de seguridad para evitar ser grabado. ​El dueño del negocio descubrió el robo alrededor de las 4:30 a. m. al llegar al local para realizar sus labores habituales y notar la reja abierta.

​Sospechas y diligencias policiales

El agraviado señaló como principal sospechoso a un exempleado de 29 años, a quien contrató de manera informal únicamente con el número de DNI. "En ningún momento me brindó sus datos personales como DNI, como necesitaba trabajador en el local, yo acepté así", dijo el dueño.

​Efectivos de la Policía Nacional del Perú asumieron las investigaciones e inspeccionaron el lugar de los hechos. El material de las cámaras de vigilancia ya se encuentra en manos de las autoridades para identificar y dar con el paradero de los responsables.