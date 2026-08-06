Buenos Días Perú

06/08/2026

Ciudadanos sorprendidos: enorme iguana recorre distintas calles de Trujillo

Las autoridades recomendaron a los vecinos mantener una distancia prudente y comunicar el hallazgo al personal especializado para que realice el rescate correspondiente.



Al menos tres iguanas de enorme tamaño recorrieron los últimos días distintas calles de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, despertando la curiosidad entre los vecinos y transeúntes. 

Esta situación motivó la inmediata intervención de la Policía Ecológica, que capturó a los reptiles en distintos días, para luego llevarlos a su hábitat natural, a los cañaverales de donde salieron.

ESCAPARON DEL CAUTIVERIO

Hasta el momento se desconocen las causas de la presencia de estos reptiles en áreas urbanas; algunos piensan que se debe al fenómeno El Niño, a la búsqueda de alimento y agua, etc.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantener una distancia prudente y comunicar el hallazgo al personal especializado para que realice el rescate correspondiente. 


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