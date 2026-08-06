Golpean violentamente al árbitro en un torneo infantil en Arequipa

En Arequipa, un árbitro fue agredido brutalmente, al parecer, por un grupo de padres de familia durante un partido de la categoría sub-9 del torneo internacional Ciudad Blanca Cup. El hecho ocurrió frente a los ojos de varios menores de edad.

La victima fue identificada como Christian Rommel Chambi Mamani, quien denunció el hecho luego que recibiera patadas en el rostro e, incluso, que han intentado “reventarle” la cabeza, explicó.

Según la denuncia, todo se desató tras sancionar una falta. En ese momento, al menos seis personas invadieron el campo y agredieron violentamente al juez deportivo Rommel Chambi Mamani, quien terminó con múltiples golpes en la cabeza y el cuerpo: “Me han roto la cabeza, casi me revientan un ojo, no puedo caminar muy bien”, manifestó a la prensa.

POLICÍA IDENTIFICA A DOS PRESUNTOS AGRESORES

El árbitro fue trasladado a una clínica y posteriormente presentó la denuncia en la comisaría de Sachaca, mientras la policía identificó a dos de los presuntos agresores y continúan las investigaciones para ubicar a los demás responsables.

Por su parte, el árbitro aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias y lamentó que un campeonato creado para promover el respeto y los valores entre los niños terminara marcado por la violencia de los adultos.