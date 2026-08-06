Pachacámac: a balazos asesinan a joven que iba a subir a un taxi por aplicativo

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en el que un hombre es abatido minutos antes de abordar un taxi por aplicativo. El joven de 27 años, identificado como Hernán Rivera Huamán, cae al pavimento tras el ataque, mientras el conductor acelera para escapar de los disparos.

Otro pasajero que viajaba en el vehículo resultó herido. El crimen ocurrió en la avenida Víctor Malásquez, en el sector de Manchay, en el distrito de Pachacámac. Horas después, la Dirincri ubicó un presunto escondite en Cieneguilla e intervino a tres sospechosos.

MÁS DETALLES DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL

En el operativo se incautaron tres motocicletas que habrían sido usadas en el crimen y cuatro celulares. Según la Policía, en uno de los equipos se encontró una imagen de la víctima que yacía en el pavimento tras el ataque.

La Policía ya investiga a los intervenidos por los presuntos delitos de homicidio y banda criminal; así como en definir el móvil del ataque al hombre que iba a abordar el taxi en Manchay. Además, el caso ya fue comunicado al Ministerio Público.