Al menos 12 heridos deja temblor de magnitud 5.0 que remeció las últimas horas la región Junín

ACTUALIZACIÓN: SISMO EN EL DISTRITO DE CHONGO SALTO

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió el distrito de Chongos Alto durante la tarde del último jueves, dejando algunas afectaciones en diversas estructuras de la zona, entre ellas la iglesia matriz, donde uno de los primeros daños registrados fue el colapso del falso techo.

Ante esta situación, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, llegó hasta el lugar para supervisar los daños y evaluar los riesgos que presenta el recinto, con el objetivo de coordinar las acciones de apoyo y atención correspondientes.

NOTA ANTERIOR

Según informó la Dirección Regional de Salud de Junín, al menos 12 personas resultaron heridas, con contusiones y fracturas, tras el sismo de magnitud de 5.0 registrado la tarde de ayer en esta región.

María García, titular de la entidad, señaló que los afectados proceden de distintos sectores de la región, entre ellos Chongos Bajo, Sapallanga, El Tambo, Colca, el anexo de Socos, Chupuro y Chaca.

ATENDIENDO PACIENTES

La funcionaria informó a RPP que, tras el movimiento telúrico, inmediatamente ordenaron desplegar en diferentes zonas personal del SAMU y brigadas de emergencia para atender a las personas afectadas.

También, equipos técnicos recorren los establecimientos de salud para verificar si registraron daños y determinar si pueden continuar atendiendo con normalidad a los pacientes o necesitan refacción.