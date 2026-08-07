Piura: hallan cuerpo sin vida de empresario secuestrado por el que pedían S/100 mil.

Lamentablemente, el empresario de Sullana identificado como Jorge Avendaño, conocido como “Coco”, quien fue secuestrado en Piura fue encontrado sin vida ayer en la noche con cuatro impactos de bala, en el sector de Curumuy, en la carretera de Piura hacia Sullana.

El empresario de 29 años, que trabajaba en la frontera con Ecuador, fue secuestrado el día de ayer 6 de agosto en medio de balazos en la carretera de Piura hacia Mallaritos, luego de que exigieran 100 mil soles por su liberación.

ENVÍAN VIDEO AMENAZANTE A LA FAMILIA

Según información, el empresario recibió una llamada para que salga en la mañana, luego durante el camino fue interceptado por sujetos armados que lo secuestraron, posteriormente se comunicaron con la familia para exigirles la millonaria suma por su liberación, incluso, le envían un video a la familia donde le dan un balazo a empresario en la pierna y amenazan con quitarle la vida.

Alrededor de las 9 de la noche ocurrió el asesinato del empresario, con lo que los delincuentes cumplen con quitarle la vida en solo un día. Por otro lado, el automóvil del secuestro se encontró incendiado en otro sector. Esta situación vuelve a enlutar la zona norte donde los crímenes continúan sin la debida respuesta de las autoridades para detener esta situación.