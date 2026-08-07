Yurimaguas: excuñados lo agreden por terminar la relación con su hermana

En Yurimaguas, un ciudadano denunció haber estado sufriendo agresiones físicas por los hermanos de su expareja, quienes, según su testimonio, lo habrían amenazado de muerte tras el fin de la relación sentimental.

Los sujetos lo fueron a buscar hasta su centro de trabajo para agredirlo, así se observó en las cámaras de seguridad. La víctima, identificada como Jean Carlos Manihuari Curitima, asegura que como consecuencia de los golpes perdió la audición en uno de sus oídos.

“ME HAN AMENAZADO DE MUERTE”

El agraviado también denunció que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones por parte de sus excuñados: “me han amenazado de muerte donde sea me van a matar. Voy a seguir hasta las últimas, no me quieren mirar en la calle, yo con ese temor voy a salir”, manifestó.

Mientras las imágenes son evaluadas como parte de las investigaciones, el caso ha generado preocupación entre los vecinos, quienes exigen que las autoridades actúen con celeridad para evitar que la violencia escale a consecuencias más graves.