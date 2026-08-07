Pese a que asaltantes lo hirieron: conductor se niega a ser trasladado a centro de salud en Trujillo

Las cámaras de videovigilancia en Trujillo captaron a dos sujetos, presuntamente armados, cuando redujeron a su víctima para arrebatarle el dinero que había retirado minutos antes de una entidad bancaria.

Roger Torres, gerente de seguridad ciudadana de Víctor Larco, explicó que en ese momento aparecen dos motociclistas que aprovecharon para abrir el vehículo y golpear al presunto chofer. Al parecer le arrebataron dinero que había retirado del banco, manifestó el funcionario.

Tras el ataque, personal de serenazgo llegó al lugar y solicitó apoyo médico para la víctima, sin embargo, el conductor rechazó ser trasladado a un centro de salud, pese a tener heridas en la cabeza.

NO REALIZÓ DENUNCIA POLICIAL

Hasta el momento, según informaron las autoridades municipales, el afectado no ha formalizado una denuncia ante la policía. En tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y esclarecer cómo se produjo el presunto robo.