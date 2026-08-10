Mujer interrumpe boda a gritos y lanza pintura contra novios en Chiclayo

Una mujer protagonizó un tenso momento tras interrumpir el desarrollo de un matrimonio religioso que estaba punto de celebrarse en los exteriores de la iglesia San Pedro, en el distrito de Mórrope, en Chiclayo.

El hecho se registró cuando los novios se disponían a ingresar al templo para poder dar el sí y fueron abordados intempestivamente por la mujer en plena vía pública, quien sorprendió a todos por sus reclamos.

Según informaciones, la mujer llegó al lugar para increpar directamente al novio por un supuesto vínculo sentimental. Durante el reclamo, la agresora lanzó pintura sobre la pareja, lo que desató momentos de fricción y discusiones entre los asistentes a la ceremonia.

Intervención de la policía

​La agresión provocó la alteración del orden público y enfrentamientos verbales entre los familiares de la pareja y la mujer. Efectivos de la Policía Nacional del Perú tuvieron que intervenir para controlar el hecho.

​Los agentes policiales intervinieron en el lugar para controlar a la mujer que acudió a hacer los reclamos, resguardar la integridad de los involucrados y restablecer la tranquilidad en los alrededores de la parroquia.