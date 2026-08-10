Asesinan a balazos a cuatro obreros de construcción civil en Trujillo

​Cuatro obreros de construcción civil fueron asesinados a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta, cuando se encontraban en los exteriores de un establecimiento ubicado en el sector de Alto Salaverry, en Trujillo.

Dicho ataque criminal fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, las cuales muestran el momento en que dos sujetos encapuchados se aproximaron a la mesa donde conversaban los trabajadores y dispararon de manera reiterada a corta distancia.

Los fallecidos fueron identificados como Leyvis Cristian Gálvez García (39), César Augusto Sandoval Ramos (48) y Gustavo Alejandro Calva Carrión (19). Por su parte, la cuarta víctima, Anthony Domínguez Gálvez (30), fue trasladada de urgencia al Hospital Belén de Trujillo por personal de auxilio, donde falleció durante la madrugada debido a la gravedad de las heridas.

​Diligencias y móvil del asesinato

​Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la escena del crimen para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Según las primeras indagaciones policiales, el móvil del cuádruple homicidio estaría vinculado a una presunta disputa por cupos de trabajo en obras de la zona. Se dio a conocer que tres de las víctimas eran procedentes de Piura y habían viajado a Trujillo en busca de oportunidades laborales.