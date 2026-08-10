Capturan a dos menores de edad antes de perpetrar un ataque con explosivos en Piura

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos adolescentes de 16 y 17 años, conocidos como alias "Draco" y alias "Chueco", en las inmediaciones de la calle San Juan con transversal Unión, en el distrito del Obrero, en Piura.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los dos menores de edad llegaron al lugar a bordo de una motocicleta lineal y colocaron un artefacto explosivo en la puerta de un inmueble.

Al percatarse de la llegada de las unidades policiales, los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron huir, pero fueron reducidos metros más adelante por los agentes. Tras la detención, personal especializado de la UDEX de Sullana acudió al lugar y desactivó el artefacto antes de que fuera detonado.

Material incautado e investigación

​Durante la intervención, las autoridades incautaron un teléfono celular, un encendedor y la motocicleta empleada para el desplazamiento, la cual presentaba una requisitoria vigente por hurto de vehículo solicitada por la unidad especializada de Piura.

Los dos menores son investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión, tenencia de materiales peligrosos y receptación agravada. Las autoridades policiales realizan las indagaciones para determinar si los detenidos integran una red dedicada a extorsiones y atentados en la provincia.