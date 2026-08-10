¡Arequipa y sus platos tradicionales! Conozca más sobre el adobo y el queso helado arequipeños

La comida arequipeña vuelve a ser el punto principal de la ciudad blanca. A través de los sabores de cada plato tradicional, Arequipa conquista por su exquisito sabor. Entre sus platillos más emblemáticos destaca el adobo arequipeño, que ocupa un lugar especial: una preparación que forma parte de la identidad gastronómica de esta región y que, para muchos, es infaltable en la mesa.

¿CÓMO HACER EL ADOBO AREQUIPEÑO?

Para comer un buen adobo arequipeño es necesario conocer todos los ingredientes que tiene este plato en especial la chicha de guiñapo la cual es clave para elaborar este delicioso plato que siempre se acompaña con su delicioso pan de tres puntas y no con arroz blanco.

“Con el concho de esta chicha, macerado y guisado un día antes, aderezamos el buen cogote de chicha, con ajo arequipeño, con buena cebolla, el comino tostado y molido en batán, luego se hace el aderezo con ají colorado también en batán. Al día siguiente, te levantas y pones el guiso a fuego lento y esperas a que haya reducción, allí es cuando empieza a espesar esa chicha”, comentó una experta cocinera arequipeña.

EL SECRETO DEL RIQUÍSIMO QUESO HELADO

Esta receta, que ha pasado de generación en generación, continúa siendo uno de los platos más reconocidos de la gastronomía arequipeña. Luego de este plato contundente, llega la hora del postre, uno de los más tradicionales es el queso helado arequipeño.

“Le llaman queso helado por la forma, el molde, y la manera como se va sirviendo, pero esto es un postre dulce muy agradable netamente en Arequipa”, señaló una vendedora de este delicioso postre: “las monjas del convento de Santa Catalina eran quienes preparaban el queso helado, ahí se ha iniciado”, señaló.

Turistas de distintas regiones llegan a la ciudad blanca y no dejan pasar la oportunidad de probar estas preparaciones tradicionales. Sabores que se mantienen vivos de generación en generación reuniendo tradición, identidad y cultura servidas en cada plato.