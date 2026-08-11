¿Colapsaron las líneas tras un sismo? El MTC recomienda uso de línea 119

Ante un sismo de gran magnitud, huaico, inundación u otro desastre natural, las redes telefónicas pueden saturarse debido al elevado número de personas que intentan comunicarse al mismo tiempo. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispone de la Línea 119, un servicio gratuito que permite grabar y consultar mensajes de voz sin necesidad de mantener una llamada convencional.

¿Cómo dejar un mensaje en la Línea 119 durante un sismo?

El Sistema de Mensajería 119 funciona las 24 horas y puede utilizarse desde teléfonos celulares o fijos de cualquier operador. Para informar que se encuentra a salvo, la persona debe marcar 119 y seleccionar la opción 1. Luego podrá registrar un breve mensaje indicando su estado, ubicación o si requiere algún tipo de asistencia, facilitando así que familiares y amigos puedan conocer su situación durante una emergencia.

Quienes deseen escuchar el mensaje deberán marcar también el 119, elegir la opción 2 e ingresar el número telefónico de la persona que realizó la grabación. Si el audio fue registrado desde un teléfono fijo, será necesario introducir previamente el código de área correspondiente. De esta manera, los familiares pueden obtener información sin realizar llamadas reiteradas que podrían incrementar la congestión de las redes.

¿Cuánto tiempo permanece disponible el mensaje del 119?

De acuerdo con la información difundida por el MTC, los mensajes grabados en la Línea 119 pueden permanecer almacenados durante al menos siete días calendario, permitiendo que sean consultados incluso si los familiares no lograron acceder al sistema inmediatamente después del desastre. El mecanismo resulta especialmente útil durante terremotos, lluvias intensas, inundaciones o huaicos que afecten las comunicaciones en diferentes zonas del país.

Además de conocer el funcionamiento de la Línea 119 ante un sismo en Perú, las autoridades recomiendan identificar previamente las zonas seguras de la vivienda, participar en simulacros y mantener preparada una mochila de emergencia. Esta debe incluir agua, alimentos no perecibles, medicamentos, vendas, linterna, radio a pilas, artículos de higiene y documentos importantes, además de productos especiales cuando en el hogar viven bebés, adultos mayores o personas que requieren cuidados específicos.