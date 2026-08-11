Hallan paquetes de cocaína ocultos en ambulancia que trasladaba a menor herido en Ayacucho

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una organización criminal denominada "La Cruz Blanca", tras interceptar una ambulancia que transportaba un cargamento de clorhidrato de cocaína en las inmediaciones del Hospital Regional de Ayacucho.

El vehículo provenía del Hospital San Juan de Kimbiri y simulaba el traslado de emergencia con un menor de edad herido por un accidente de tránsito. Durante la inspección se hallaron 13 paquetes que contenían un total de 69 ladrillos de la sustancia ilícita ocultos en la zona del aire acondicionado.

El jefe de la Región Policial Ayacucho, general PNP Arturo Valverde Inga, detalló que el cargamento llevaba un logotipo común en la zona del VRAEM y que la banda aprovechó la condición del paciente para evadir los controles viales.

​Detención de implicados y situación legal

En la intervención se detuvo al conductor del vehículo, identificado como Rubén Saavedra, y al enfermero Jonas León Gutiérrez, quienes quedaron bajo custodia policial en Ayacucho para el desarrollo de las diligencias. Por su parte, el menor de edad con fracturas tras el accidente continuó su atención médica en el hospital regional.

​Pronunciamiento del sector salud

La Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM emitió un comunicado oficial en el que rechazó el uso de unidades médicas para fines delictivos e informó que brinda las facilidades necesarias a la Policía Nacional y al Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.