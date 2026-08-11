Tacna se queda sin buses por paro de 48 horas ante alza del precio de combustibles

Gremios de transportistas en Tacna acatan un paro de 48 horas en protesta por el continuo incremento de los precios de combustibles. La medida de fuerza provocó que los principales paraderos luzcan vacíos y con falta de vehículos para transportarse.

Ante ello, miles de pasajeros optaron por algunas alternativas como bicicletas o el uso de servicios de colectivos y mototaxis, cuyos choferes incrementaron el valor de sus pasajes hasta los 10 y 15 soles.

​La protesta en la región tacneña se lleva a cabo a pesar de que el Poder Ejecutivo dispuso un subsidio temporal de 4 soles por galón de diésel. Sin embargo, los dirigentes del sector consideran que dicha medida es insuficiente para frenar el impacto económico en sus operaciones diarias.

​Bloqueos y exigencias en Ucayali

En Ucayali, choferes de mototaxis, camiones y transporte pesado también acataron un paro en el óvalo de la avenida Sáenz Peña y en un tramo de la carretera Federico Basadre, vía clave que conecta Pucallpa con el resto del país. En el lugar se registraron quemas de llantas y concentraciones que paralizaron el tránsito vehicular.

​Los manifestantes denunciaron que el galón de combustible ha alcanzado precios de hasta S/75 en la zona, situación que impacta el costo de transporte para trasladarse a las comunidades. Los representantes de los gremios exigieron la presencia e intervención de las autoridades del Gobierno central para atender sus demandas.