Hombre usa a su hija de dos años como escudo humano para evitar ser detenido en Chiclayo

Un sujeto utilizó a su menor hija de dos años como escudo humano y se atrincheró dentro de una vivienda para evitar ser detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Chiclayo.

El hecho ocurrió luego de que el hombre identificado como Luis Flores Alvarado (43) fuera denunciado por su pareja por agresiones físicas y psicológicas, por lo que el sujeto mantuvo retenida a la niña por la fuerza.

​Ante la negativa del acusado a entregarse y abrir las puertas del inmueble, los agentes de la Comisaría del Norte de Chiclayo procedieron a cortar las rejas de la ventana con herramientas para lograr ingresar al domicilio. Durante la intervención, los efectivos le exigieron al sujeto que dejara de exponer a la menor y abriera la puerta para salvaguardar la integridad de la pequeña.

​Detención del acusado

​Tras ingresar a la vivienda, los efectivos policiales redujeron a Flores Alvarado para poner a salvo a la infante. Posteriormente, el sujeto fue conducido en calidad de detenido hacia las dependencias policiales del sector para ser puesto a disposición de las autoridades.

​Investigaciones en curso

​El detenido permanece en las instalaciones de la Comisaría del Norte, donde las autoridades policiales realizan las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley para esclarecer la denuncia por violencia familiar y determinar su situación legal.