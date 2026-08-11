Lluvias en Chanchamayo inundan sede de la Depincri: agua alcanzó un metro de altura y dañó expedientes

​Una intensa lluvia registrada en la provincia de Chanchamayo, en Junín, provocó que la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminara inundada.

El nivel del agua en el interior del inmueble alcanzó aproximadamente un metro de altura, lo que causó el deterioro de mobiliario, equipos informáticos, teclados, computadoras y diversos expedientes con documentación oficial de casos en curso.

Entre el material afectado se encuentran carpetas de investigación correspondientes a delincuencia común y otros delitos graves que se tramitan tanto en la jurisdicción de Chanchamayo como en la provincia vecina de Satipo.

​Cuarta inundación en la misma dependencia

​Esta es la cuarta vez en que las instalaciones del Depincri Chanchamayo se inunda debido a las condiciones climáticas de la zona. Ante los recurrentes daños sufridos por la infraestructura y el equipo técnico, el personal policial y las autoridades de la sede hicieron un llamado a los mandos superiores institucionales y al Poder Ejecutivo para atender la situación del local.

​Labores de evacuación y rescate de enseres

​Efectivos policiales y personal presente en la unidad trabajaron con baldes y recipientes para retirar el agua acumulada del interior de las oficinas. Asimismo, realizaron tareas de evacuación del mobiliario rescatable, retiraron computadoras dañadas de los escritorios y buscaron resguardar los documentos que no quedaron sumergidos durante el evento meteorológico.