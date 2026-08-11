“Mamá gansa” y sus simpáticas aves participarán en aniversario de Arequipa

Desde Arequipa, en la provincia de Islay, se pudo conocer más de la señora Julia Tinco, quien se volvió viral al desfilar con sus gansos que se convirtieron la sensación de Fiestas Patrias, además, también participarán en otras actividades patrióticas.

ANIVERSARIO DE AREQUIPA

Los simpáticos gansos se dejaron ver en las recientes Fiestas Patrias desfilando junto a la señora Julia que los seguía calmadamente desde atrás, mientras las aves caminaban sin temor entre la multitud vestidos con llamativas corbatas y botitas rojas.

La también llamada “mamá gansa” participará en los eventos por el 486 aniversario de Arequipa y, próximamente, el aniversario de Mollendo. Según los vecinos, la señora Julia es comerciante y vende comida especialmente en la playa.

La adulta mayor se encarga de alimentar y adiestrar a sus 18 gansos para que puedan participar de desfiles u otras actividades públicas en su comunidad, por lo que su presencia ya es bastante conocida por los vecinos.