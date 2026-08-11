Delincuente encapuchado asalta a madre de familia con su hija en Tarapoto

Un sujeto con el rostro cubierto por una capucha asaltó a una madre de familia que se encontraba en compañía de su pequeña hija en la intersección de los jirones Grau y Atahualpa, en la ciudad de Tarapoto.

El hecho delictivo fue captado por las cámaras de videovigilancia instaladas en una vivienda del sector. ​Durante el incidente, el agresor abordó de forma intempestiva a la mujer para arrebatarle su teléfono celular.

La menor de edad intentó defender a su madre para evitar que fuera violentada por el sujeto. Tras forcejear con la víctima, el asaltante logró quitarle el dispositivo móvil y huyó del lugar con rumbo desconocido.

​Inseguridad en zona

​Los residentes del sector señalaron que los hechos delictivos son frecuentes en el cruce de los jirones Grau y Atahualpa. Según testimonios de los habitantes de la zona, es habitual la presencia de personas que transitan a altas horas de la noche en motocicleta realizando disparos y generando desmanes.

​Exigen mayor presencia policial

​Ante el incremento de la delincuencia, los vecinos de la zona solicitaron la instalación de un puesto de vigilancia permanente en la intersección. Los moradores indicaron que se requiere un mayor patrullaje de las fuerzas del orden para frenar la ola de robos y restablecer la tranquilidad en el vecindario.