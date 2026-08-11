Huachipa: vecinos y trabajadores linchan a dos delincuentes por intentar robar miniván

Vecinos y trabajadores de Huachipa retuvieron y golpearon a dos presuntos implicados en el intento de robo de un miniván, en el sector Huerto de Huachipa, a la altura del paradero Los Abuelos.

Según la información preliminar, uno de los sujetos habría intentado abrir el vehículo utilizando un “peine” para vulnerar la cerradura, pero fue descubierto por los trabajadores que vigilaban las cámaras de seguridad debido a anteriores robos en la zona.

Uno de los delincuentes intentó escapar hacia un station wagon, incluso se lanzó por la ventana para ingresar, pero fue alcanzado por los vecinos, quienes lo golpearon con palos; en las imágenes también se observa cuando, posteriormente, ambos son intervenidos, golpeados y enmarrocados.

VIOLENTO ENFRENTAMIENTO

Lamentablemente, una mujer terminó con golpes en el brazo y un trabajador también fue atacado. Pero mientras un grupo de vecinos y trabajadores detenían al primer sujeto, el conductor del vehículo intentó huir hacia la avenida Ramiro Prialé, pero terminó chocando contra una unidad de transporte público y fue intervenido por personal motorizado de los Halcones Negros. Ambos fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.