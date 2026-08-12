Polémica en Cusco: animador infantil pide a niños que se quiten la ropa

Un animador de eventos infantiles generó polémica tras pedir a varios niños quitarse sus prendas de vestir durante un concurso que se llevó a cabo por una actividad festiva organizada por la Municipalidad Provincial de Canchis, en la región Cusco.

La dinámica requería que los menores se despojaran de casacas, buzos y zapatos a cambio de obtener premios, lo que provocó que al menos uno de los participantes terminara en el escenario con el torso desnudo.

Todo se desarrolló en el marco de la Feria del Señor de Pampacucho y la difusión de las imágenes del show provocó serios cuestionamientos de los ciudadanos debido a la exposición a la que fueron sometidos los menores de edad en un espacio público.

Recopilan información y más acciones de autoridades

​Ante lo sucedido, representantes de la Defensoría del Pueblo se pusieron en contacto con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Canchis para recabar la información respectiva del caso.

En ese sentido, las autoridades evaluarán la autorización para realiar el evento, los protocolos de protección aplicados y la responsabilidad de los organizadores para determinar las acciones correspondientes.